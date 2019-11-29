誤當同學休班警 兩男涉私了控襲擊

兩名被告依次為報稱學生的王家俊（22歲）和酒吧侍應李樂恆（19歲），他們各被控一項襲擊致造成身體傷害罪，指稱他們於11月13日在銅鑼灣金百利商場地下襲擊男子X，對X造成身體傷害。

據悉，當日凌晨，X遭途人懷疑為便裝警員而引起爭執，隨後10多人上前用腳踢及用雨傘襲擊X，部分人有蒙面。X其後認出兩名被告與事件有關，其中次被告為X的中學同學。X有瘀傷和紅腫，現時正在康復，X亦擔心被認出。

官：蒙面點認到？ 控方：雙方曾說話

對於案發時施襲者蒙面，裁判官林子勤質疑：「蒙面點認到﹙兩被告﹚？」控方指出，襲擊前有對峙和對話；裁判官再追問，「（事主）認到（兩被告）對話定襲擊？」控方說：「認到（兩被告）有對話和襲擊」。

林官下令案件押後至1月9日再訊，讓警方進一步蒐證，包括翻看逾50段閉路電視片段和新聞片段，另尋找目擊證人。另兩被告獲准以現金2000元保釋，其間不得離港和接觸控方證人。

【案件編號：ESCC2634/19】

（反修例風暴）