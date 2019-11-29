8青少年「和你唱」後被捕 警：涉刑毁商場

最小12歲 2人另涉藏武

警方指出，前晚約10時接獲報案，稱馬鞍山廣場內有4間店舖遭刑毁，並於馬鞍山海濱長廊拘捕7男1女，年齡12至17歲，涉嫌刑事毁壞，其中一名13歲男童當時身上有一把扳手及一套六合匙，另一名12歲男童身上有一把剪刀，二人另涉藏有攻擊性武器被捕，案件交由沙田警區刑事調查隊第四隊跟進。本報昨午到馬鞍山廣場了解，發現被刑毁的是4間與美心集團有關的連鎖食肆，其牆上及閘上被塗鴉，亦有電腦被破壞，商場及後以圍板圍封店門，及用黑色膠袋覆蓋塗鴉字句。

現場消息稱，有人在「和你唱」完結後，快閃到馬鞍山廣場破壞該4間店舖，當時有店員向到場警員稱該批人往海濱長廊逃去，警方於是到海濱長廊搜查，其間遇上該8名青少年，青少年見警欲轉身離去，隨即遭防暴警拘捕。

被捕者高呼無入商場

網上片段顯示，有青少年被捕時向警察大呼「你都無證據，我真係無入過嗰個商場」，警員回應「你話無就無呀？返屋企讀下書啦」，青年被押走時，警員一度與在場圍觀拍攝的街坊對罵，一名小隊指揮官拉走警員離去。

社工一度被拒入警署

沙田區議員丁仕元及李永成、候任區議員陳珮明於事發後趕赴馬鞍山警署了解事件，其間多名外展社工欲進入警署協助被捕者，遭警方拒絕。眾區議員及後向警區高層交涉後，警方始承諾被捕人會受到公平對待，及後亦容許家長及義務律師進入協助，其中2男1女被捕者被送院驗傷。警方回應稱，一向尊重被羈留者的尊嚴、私隱和權利，在對調查過程或司法程序沒有造成不合理的延誤或妨礙下，被羈留者會獲安排與外界溝通，如尋求法律援助、與親友聯絡等。

8人昨晚皆已獲保釋。香港中文大學校友會聯會陳震夏中學證實，其中兩人為該校低年級生，負責教師當晚已到警署了解及跟進，家長在場陪同。

（反修例風暴）