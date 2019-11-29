認警媒有裂縫 稱前線工時長「過躁」

不點名指正處理警微博假言論

近日不少香港警察到微博開設帳號，發表政治言論，部分屬錯誤言論，如綽號「光頭警長」的警署警長劉澤基，近日在微博聲稱今屆區議會選舉有100多萬張廢票。被問有警員不時發表政治言論，甚至錯誤消息，鄧炳強昨不點名表示需處理，並稱正在處理。

過去半年，警員與記者的摩擦衝突也引起關注，鄧炳強承認，近月警察與記者關係有裂縫，歸咎因激進示威者使用暴力，致社會動盪，令警方和社會各界包括傳媒界關係受影響，社會分化。

鄧炳強承認，個別前線警員長時間工作，或會「過躁」，他理解有些警員生命受到威脅，要盡量拉遠與市民、記者的距離，也有人假冒記者，因而引起摩擦，希望局勢逐漸平定後，警察12小時工作能變回8小時工作、能正常放假，減低躁動，警隊也會加強內部心理輔導，更多提點同事，日後要慢慢重組警隊與各界包括與記者的關係，重建警隊形象。

鄧炳強說，警隊一直都尊重新聞自由和言論自由，以往一直有盡力協助傳媒採訪，例如傳媒聯絡隊工作有一定效率，但承認「可能還可以再好些」。

（反修例風暴）