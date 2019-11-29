稱和理非減易辨「暴徒」 有信心取回路權 檢討委會不查警 鄧炳強不反對

定4目標 教育市民防恐怖活動

鄧炳強昨與傳媒茶敘時表示，上任初期有4個目標，包括止暴制亂、加強應對恐襲威脅、支援前線警員，以及塑造良好執法環境。

鄧炳強說，近月的暴力事件令人擔憂，有人破壞港鐵電纜、襲擊警察、放火燒無辜市民，亦有人「孤狼式」向港鐵站投擲汽油彈，擔心香港會發生恐怖活動，要加強應變和教育市民。

鄧炳強又說，要團結社會力量、塑造良好執法環境d，稱「不是為了警方，而是為了市民」。他說，近月有人在街道設路障，檢查市民身分證和電話等，他希望「拿回條街的控制（權）」，又稱近日「和理非」減少，警方更容易分辨「暴徒」和市民，例如前晚有人破壞店舖，警方可即場拘捕，令社會知道「我們（警方）有能力處理這些事」。

指美禁售武無影響

鄧炳強又提到，近日很多警員身體受傷，家人被起底、恐嚇、滋擾，包括他也遇到這樣的情况，故警隊會全面支援前線警員，並保護其家人安全。

另外，美國總統特朗普簽署《禁止向香港警察商業出口涵蓋軍用品法案》，禁止美國向香港警方出售催淚彈、橡膠子彈等武器。鄧炳強說，目前的催淚煙、橡膠子彈及布袋彈有效驅趕示威者，能避免警員與「暴徒」直接交鋒，被問及會否考慮引入更高武備，包括木彈，鄧稱不時會檢討及考慮；他認為法案對警方沒有影響，因為警方向來都是從不同地方，包括東歐、內地等地入口武備。

被問到《香港人權與民主法》或會制裁香港官員，鄧炳強說對他個人完全沒影響，又認為美國與香港若因此切斷警務交流，受損的是美國。

拒談催淚煙成分 免揭底牌

至於市民關心大量的催淚煙會否為社區帶來二噁英，鄧炳強繼續拒絕透露催淚煙成分，稱要避免被人知道「底牌」，又建議環保署應在社區抽樣檢驗，了解到底催淚煙抑或焚燒雜物會污染環境，以釋除市民疑慮。

近日局勢稍有平息，警方向部分集會批出不反對通知書，鄧炳強稱，除非有很特殊的保安理由，若局勢緩和，警方會繼續批出不反對通知書，因示威集會始終是市民權利。

對於特首林鄭月娥計劃成立獨立檢討委員會，他個人並不反對，因委員會對事不對人，是檢討風波起因，並非處理警員行動。

明報記者

（反修例風暴）