商會憂削營商吸引力 學者：制衡北京護一國兩制

法案條文包括美國政府要每年提交報告，檢視香港有否發生違反美國出口管制和聯合國制裁，例如有否轉口產品用作發展中國的「社會信用系統」。《保護香港法案》則規定，美國不可對香港警方出售催淚彈等。

特區政府回應稱，法案部分條文涉出口管制和香港執行聯合國制裁措施，與本港人權和民主無關，又稱美國在港擁龐大經濟利益，美國去年從香港賺取的雙邊貿易順差超過330億美元，美國單方面改變對港經貿政策，會對雙方關係及美國利益產生負面影響。

美商會：對部分條文有保留

港府：損雙方關係美國利益

香港總商會主席夏雅朗表示，對香港成為中美貿易戰的棋子深感遺憾，法案簽署將損國際商界對香港的信心。香港美國商會發聲明稱，尊重美國簽署法案，但商會對部分條文有保留，尤其是關於美國出口管制的條文，會削弱香港對美國及國際企業的吸引力。

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照認為，法案對政府高官、行會成員、警隊高層及部分建制派議員或有影響，但對香港整體經濟影響有限，外資或會將法案看成制衡，防止中央及港府破壞一國兩制。

沈旭暉：法案對商界是好消息

中大社會科學院客席副教授沈旭暉亦稱，如沒法案、而北京單方面推行「全面管治權」，香港的營商環境更會惡化，故法案對商界是好消息。

浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛則表示，法案有阻嚇作用，「沒有國家和城市想成為別人的『黑名單』」。他估計，香港民間會繼續游說美國盟友如英國、澳洲等，推出類似法案，令人權成為國際間經貿談判掛鈎的因素。

（反修例風暴）