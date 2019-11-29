梁振英：美議員不正確理解港况

斥「修身」做不好 唐英年：鄙視美國

梁振英昨出席外國記者會（FCC）午宴演講時，被問到對法案的回應，他稱不認為支持法案的美國國會議員完全、正確理解香港情况。全國人大常委譚耀宗批評，美國將香港變成中美角力工具、藉法案干涉香港內部事務，法案為港經濟增添不穩定因素，對港無好處，難以理解為何「反對派」游說美國政界支持法案。

全國政協常委唐英年稱，會以「鄙視的眼光」看美國做法，斥美國粗暴干預不涉及其內政的事務，相信中國、特區政府不會在政策上作改變；唐又引儒家思想稱「修身、齊家、治國、平天下」，斥美國「修身」方面做不好、有很多槍擊案，卻認為有權處理他國事務，是雙重標準。

眾志續游說盼掀「骨牌效應」

香港眾志回應，美國落實法案後，對各國對港關係、對華政策，起了「根本性的指標作用」，未來5年會繼續游說加拿大、澳洲、英國等設類似制裁機制，務求在全球製造「骨牌效應」，又稱未來會爭取法案「加辣」，及盡快建議制裁名單。

公民黨黨魁楊岳橋對法案表示歡迎，稱代表過去半年港人付出是「國際看得見」，他並稱法案生效後，香港國際金融中心地位並非理所當然，要令世界看見一國兩制在港真誠地實施，是特區政府必須緊記的責任。

多名建制派立法會議員對法案通過「深表遺憾」、「強烈反對」，斥法案嚴重侵犯香港利益、會助長香港「暴力抗爭分子」氣焰，並批評美國事前無全面、正確了解香港不同界別人士意見；稱法案正式生效後，美國商界在港利益、港美多年良好關係必然受損，最終令美國在港利益受損。

（反修例風暴）