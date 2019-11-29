萬人集會謝美國 大專學界：正製建議制裁名單

其後防暴警截巿民及帶走最少一名青年，包括一名持雷射筆的人，引起途人不滿，大批人包圍警察促「放人」，場面一度混亂。

青年持雷射筆 遭防暴警帶走

有份發起集會的大專學界國際事務代表團發言人張崑陽表示，已向美國國務院了解制裁標準，並製作建議名單，包括警隊、官員及建制派立法會議員。張認為美國的法案可激發其他國家關注，他會聯絡英、加及澳代表推動類似法案。

集會播放多名美國政界人物發言，包括多次就香港發言的美國共和黨海外事務組織副主席俞懷松（Solomon Yue），他呼籲港人要在立法會選舉「再下一城」， 讓民主派取得立法會控制權。

此外，昨中午再有「和你Lunch」，有人在中環交易廣場對出行人天橋聚集，部分人自製標語，寫上「Thank you Mr Trump」（感謝特朗普）以及「Sanction #1 Carrie Lam」（制裁名單第一位林鄭月娥）等。

（反修例風暴）