黃之鋒：意國議員將動議撐港普選

【明報專訊】美國《香港人權與民主法案》生效後，外界關注其他西方國家會否跟隨。香港眾志秘書長黃之鋒昨透過視像通話參與意大利國會外交及人權聽證會，他提到意大利公司應停止向港警輸出「鎮壓裝備」時獲場內鼓掌。他稱意國議員已承諾下周在國會提出動議，支持香港落實民主普選，亦會就此展開國會辯論。加拿大則傳出國會議員同意制裁香港官員的游說建議。
英國人權組織「香港觀察」（Hong Kong Watch）香港時間昨早於facebook表示，在現任加拿大保守黨議員吉尼斯（Garnett Genuis）和趙錦榮安排下，逾60名加國議員及其職員參與了前日舉行的「處於關鍵時刻的香港」活動，發言者包括香港觀察的共同創辦人卡爾弗利（Aileen Calverley）和香港大專學界國際事務代表團（HKIAD）發言人邵嵐。帖文提到，卡爾弗利建議以《馬格尼茨基法案》制裁香港官員，在討論期間獲國會議員廣泛接受，後者更索取制裁名單。
美國在2016年率先推出《全球馬格尼茨基法案》，授權華府制裁外國違反人權及貪腐者，例如禁止入境或凍結資產等，加拿大翌年亦推出自身版本的《馬格尼茨基法案》。
加國議員索制裁名單
加拿大外交部新聞秘書回應《環球郵報》查詢，並未談論會否採用《馬格尼茨基法案》制裁港官，只稱加拿大非常憂慮香港情况，尤其近期暴力升溫，外長商鵬飛亦已向中國國務委員兼外長王毅直接提起事件。