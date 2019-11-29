黃之鋒：意國議員將動議撐港普選

英國人權組織「香港觀察」（Hong Kong Watch）香港時間昨早於facebook表示，在現任加拿大保守黨議員吉尼斯（Garnett Genuis）和趙錦榮安排下，逾60名加國議員及其職員參與了前日舉行的「處於關鍵時刻的香港」活動，發言者包括香港觀察的共同創辦人卡爾弗利（Aileen Calverley）和香港大專學界國際事務代表團（HKIAD）發言人邵嵐。帖文提到，卡爾弗利建議以《馬格尼茨基法案》制裁香港官員，在討論期間獲國會議員廣泛接受，後者更索取制裁名單。

美國在2016年率先推出《全球馬格尼茨基法案》，授權華府制裁外國違反人權及貪腐者，例如禁止入境或凍結資產等，加拿大翌年亦推出自身版本的《馬格尼茨基法案》。

加國議員索制裁名單

加拿大外交部新聞秘書回應《環球郵報》查詢，並未談論會否採用《馬格尼茨基法案》制裁港官，只稱加拿大非常憂慮香港情况，尤其近期暴力升溫，外長商鵬飛亦已向中國國務委員兼外長王毅直接提起事件。

（反修例風暴）