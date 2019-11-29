稱部分條款妨礙總統外交權力 如何執行留「尾巴」 特朗普簽人權法 京促勿實施

稱簽署尊重習近平與香港人 低調未發相

寄望中港代表友好化解分歧

「出於對中國國家主席習近平，以及香港民眾的尊重，我簽署了這些草案。」特朗普昨在白宮聲明確認已簽署《香港人權與民主法案》和《保護香港法案》，他說：「它們（法案）獲啟動生效，以寄望中國和香港的領導人和代表可友好地化解分歧，從而為所有人帶來長期和平繁榮」。有別他平日簽署重要法案時會大事張揚，特朗普昨未有公布簽署時的相片或影片。

「影響中美合作」 外交部警告反制

中國外交部副部長樂玉成昨隨即傳召美國駐華大使布蘭斯塔德提出嚴正交涉和強烈抗議，形容簽署法案「嚴重干預香港事務，嚴重干涉中國內政，是赤裸裸的霸權行徑」。他又稱中方強烈敦促美方不得將該法案付諸實施，警告中方必將予以堅決反制。外交部發言人耿爽昨在記者會重申，中方強烈敦促美方不得實施該法案，以免影響中美關係和兩國在重要領域的合作。國務院港澳辦、中聯辦和外交部駐港特派員公署亦有發聲明抗議。

美國駐華使館回應稱，美方「相信香港的自治、遵守法治，以及對公民自由的承諾是按美國法律保障特殊待遇的關鍵」。

本港特區政府強烈反對涉港法案成為美國法律，稱兩項法案明顯干預香港的內部事務，既無必要，亦毫無理據，更損害港美關係和利益。

路透社：泛民區選大勝 左右特朗普簽署

美國國會上周通過參議院版本的《香港人權與民主法案》（下稱《法案》）草案，但特朗普對簽署與否含糊其辭，既稱跟港人並肩，又稱亦跟習近平並肩，又不諱言香港示威是中美達成貿易協議的「令事情變複雜的因素」。英美傳媒曾引述消息稱，特朗普為保中美貿易談判順利，同意對香港保持緘默。

路透社昨引述匿名知情者稱，特朗普的團隊成員亦曾爭論總統支持草案會否損害跟中方達成臨時貿易協議，但最終大部分人建議簽署，以顯示對香港示威者的支持。影響這決定的因素包括參眾兩院幾近一致支持，令該草案難以被特朗普運用權力否決；以及香港區議會選舉泛民陣營的壓倒性勝利。

紐時：特朗普或不想制裁港官

《法案》生效後，焦點如今落在具體執行。白宮在另一特朗普聲明直言，「法案的特定條款將妨礙總統履行說明美國外交政策的憲法權力」。特朗普未指明什麼條款會「妨礙」其外交權力，但這說法已令人懷疑他未必全部執行《法案》條款。民主黨的參議院少數派領袖舒默昨促特朗普「停止搞小動作」。此前曾承認《法案》落實執行有難度的共和黨參議員魯比奧則稱，經歷香港投票率創新高的歷史性區選後，立法時機正好展示美國對港人自由的支持，「期望繼續跟政府合作落實這項法律」。

《紐約時報》提到，特朗普或不想按《法案》規定對在香港違反人權的中港官員執行制裁，又或改以此為中美貿易談判的籌碼。

胡錫進：華擬禁起草人入境

內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進昨在Twitter稱，據他理解，中國正考慮將法案的起草人列入禁止入境名單。

明報記者

（反修例風暴）