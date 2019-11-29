尖沙嘴集會 憶留守理大 「不知是否最後」 急救員圍着哭寫遺書

中水炮學生「洗完又去打」

集會期間參與者亮起手機燈，高唱《願榮光歸香港》，並輪流上台發言，其中急救員Alice在理大留守了三日兩夜，她說其中一天水炮車到場時，令衝突升溫，當晚有不少急救員被捕。她說半年來落場支援前線從未哭過，當晚一班急救員圍着一起哭，「不知是否最後一晚」，但當看到學生都「奮戰到最後一刻」，他們亦決定支持學生到最後一刻，並寫定遺書給親友。

她稱當晚很多人被「藍水」射到「變藍精靈」，他們退到後方，急救員為他們冲洗，「洗完又落番去打」，Alice說當時「好心噏」，不知道可為他們做什麼，無力感很大，「究竟幾時先完？」，並一度想「（自己）會否死在理大？」

中警棍者有頭皮裂開有下巴見骨

Alice說接觸不少傷者，有人被警棍打頭，頭皮由頭頂裂開至前額，另一傷者下巴見骨；看到這些傷勢「好震撼」，但明知他們不肯送院，自己不知道可做什麼。她離開理大後，收到留守者的消息指有人有自殘傾向，有人傷口發炎，有5至6人開始有創傷後遺症。

另大會播放聲帶，一名留守者稱理大內每個人都很驚恐，有人哭崩；他離開時因為無法帶走所有同伴而「於心有愧」，之後曾和同伴重返理大附近，看看有沒有路徑可讓留守者離開。集會7時半開始，約9時半結束。

（反修例風暴）