解封前夕 不見留守者只見痕迹

衣物口罩散佈走廊 桌上布甸剩半

理大校方小隊周三巡查後，校內多道門被貼上膠紙以作標記，部分大門被鎖上或扣上鐵鏈。記者可觀察的地方變得更少，游走餘下樓層之間時，某樓層的走廊上有一條黑色長褲，沿路有背囊、口罩、衣服等，有時可以從這些衣物中推測那個曾經留守的人是男是女，亦可想像到那人離開時很匆忙。

記者看到一幕幕的人去樓空。打開一扇門，會在校園看見一張沙發牀，牀上有套着粉紅色枕袋的枕頭，有公主圖案被套的被，也有牀單，另有睡牀旁邊的風扇仍在轉動；打開另一扇門，桌上有一杯吃了一半的布甸，以為有人才剛離去，走近才發現有幾隻蚊盤繞杯邊；再打開一扇門，地上是被鋪，旁邊放着一隻碗，碗內有幾顆燒賣，不知放了多少個晚上。

昨晚是理大解封前的最後一夜，留守者一如所料未見現身。所有懷疑汽油彈及武器均被警方檢走，校園的戾氣頓消，留下的只是飯堂傳出的惡臭及星巴克內牛奶發酵的氣味。

（反修例風暴）