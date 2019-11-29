高調直播安排採訪 學者：圖合理化圍堵

供16高清片 警消息：免消息誤傳捱批

留守中大的人本月15日撤出中大校園後，數名防暴警員翌日清晨8時許到中大二號橋，檢走懷疑汽油彈及一把弓箭，逗留數分鐘後離開，及後在17日凌晨3時許再到校蒐證，帶走木條、玻璃樽等。理大的留守者疑未全數撤走，警方昨已高調帶隊入校園蒐證，其間在社交平台直播，又安排兩間媒體做「Pool」，由早上9時25分至下午4時15分共提供16條高清影片，警員一舉一動都攝錄。

浸會大學新聞系高級講師呂秉權表示，若警方的「pool」只安排攝影記者，沒有記者在場，會削弱傳媒的公信力，猶如「借傳媒過橋」。他稱警方做「pool」及直播無非想改善公信力；另有傳若部分留守者被警員發現，情緒將非常激動，相信警方「淆底」，憂蒐證期間突然有人受傷或墮樓，故直播及安排傳媒在場。

警方消息人士承認，安排大規模訪攝是為了避免遭批評，及憂心出現消息誤傳，故「開晒畀傳媒影」。

城市大學社會科學系高級講師黎定基認為，警方昨日的安排是為了「洗底」、改善形象，直播場內很多危險品，圖合理化警方早前的圍堵行動。

（反修例風暴）