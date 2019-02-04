檢3801枚汽油彈 有危險品「燃點」36℃ 400警蒐證 料校園今還理大

理大：情况複雜 政府增人手加快進度

理大昨晚發聲明稱校園情况比預期複雜，為加快進度，消防和相關政府部門昨午增加人手清除危險品，預計今可解封校園。

O記率爆炸品課重案消防等蒐證

昨晨7時許，一批消防員在理大副校長（學生事務）楊立偉陪同下進入校園，到平台及大樓搜索、評估及移走危險品，並將放在高處如圍欄上的磚頭搬到地上。警方爆炸品處理課、鑑證科、O記人員相繼進場，分成小隊與消防到Z座、Y座、圖書館、李嘉誠樓等大樓蒐證，下午到地下停車場蒐證。

因應蒐證規模大，東九龍、西九龍、港島總區重案組、商業罪案調查科及更多刑偵人員隨後陸續增援。據悉，警方全日出動近400人，蒐證及安全小組分別由O記主管黃維總警司及警務處助理處長（行動）周一鳴領軍。

警方清晨巡視後在平台範圍設封鎖線，並以GH平台附屬樓一間課室暫存證物。警方罕有安排傳媒拍攝蒐證過程，片段所見，警員與消防員到圖書館及Z座走樓梯逐層搜查，探員嘗試進入房間、課室、洗手間等，當發現汽油彈或刀等危險品或武器，便檢走並拍照記錄。

由早到晚，警員以手推車或箱子盛載證物，到暫存證物室外登記種類及數目，包括易燃液體，如多瓶電油、小型石油氣罐、被綁上螺絲的壓縮氣體罐、汽油彈，另有弓箭、大型投擲器等。有一個載滿藍色液體的水桶，氣味與水炮車藍色水劑相似，警方亦將之推入證物室。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華昨晨數度現身校園，率領警員蒐證。他下午稱檢獲汽油彈原材料如白電油及車的電油，有政府化驗師發現有易燃品燃點僅36℃，需即時處理，否則可致爆炸。

檢558樽化學品200箭12投擲器

李桂華晚上稱，檢獲3801枚汽油彈，其中100枚綑綁了卡式石油氣罐，另有921樽卡式石油氣罐。警方搜獲558樽化學物品，包括強酸、強鹼及高腐蝕性物質；武器方面檢獲200支箭、1支氣槍、12把弓、12個大型投擲器等（見表）。

消防處派出53人評估危險品，包括危險品課人員、危害物質事故專隊。消防處副消防總長（牌照及審批）黃鎮業稱，至昨晚9時巡查平台、實驗室、危險品倉及大部分大樓，發現逾550公升易燃液體、80公升屬第四類危險品的有毒物質、20公升腐蝕性液體。他證實有實驗室被闖入，27間危險品倉則全數鎖上。

今續行動 解封後外圍警離開

警務處長鄧炳強說，如有人犯法會依法處理，希望事件和平順利於周末前解決。被問到會否拘捕留守者，周一鳴重申入校是冀移除危險品並蒐證，行動非搜捕，昨無遇到留守者，若遇到，冀對方主動求醫，強調拘捕非目前首要關心的事。他說有信心今日可將校園交還理大，今日會繼續行動，外圍警員在校園解封後會離開，校園可恢復自由出入。

明報記者

（反修例風暴）

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