警索疑遭警輪姦女子醫療報告 官撤搜查令

代表該女子的韋智達律師行在facebook發表聲明稱，X報案後，警方未獲她同意之下向法庭申請搜查令，以索取她遠在案發前的私家醫生醫療報告，及聲稱被強姦前後幾日的診所閉路電視紀錄。

匿名令仍有效 披露事主身分藐視法庭

女子X本月4日從私家醫生中得知有關搜查令事宜，翌日（5日）訴諸法庭表示反對，裁判官當日下令暫緩執行搜查令，並於同日頒下匿名令，禁止任何人披露女子身分，只可以X代替，違者會被控以藐視法庭罪。聲明又指出，搜查令前日被正式撤銷，匿名令仍然有效。

聲明稱，X作為性罪行的事主，預期警方以保密及公平公正的方式調查；但警方在她不知情之下申請搜查令，是不尋常的做法（extraordinary step）。

本月11日，女子X透過律師行發聲明首度開腔，批評警察公共關係科及不具名的「警方消息人士」刻意泄露本案資料，相信是有意公開抹黑及影響起訴。

警方本月9日晚證實收到報案，由新界南總區重案組調查，但稱指控內容與調查結果並不脗合，會繼續調查。

（反修例風暴）