今晚中環感恩節集會 獲不反對通知書

今晚集會於晚上7時至9時半舉行，主題是「感謝美國通過《香港人權與民主法案》」及「從速制裁黑警奸吏」。大專學界國際事務代表團發言人張崑陽表示，今晚是區議會舉選後首個大型集會，會有糾察在場維持秩序，希望透過集會顯示市民並無忘記國際支持，感謝美國參眾兩院通過法案，並希望美國總統特朗普盡快簽署《香港人權與民主法案》，制裁違反人權的政府官員。

調查問對話先決條件

逾六成人要求獨立調查

另外，青年智庫委託中大香港亞太研究所於本月6至9日進行「市民對反修例運動『各方對話』」意見調查，成功訪問701名18歲或以上香港居民，結果顯示，約64%受訪市民預計社會衝突仍會持續3個月或以上；對於政府於9月曾舉辦社區對話，76%受訪者認為對緩和社會局勢無幫助，只有約5%認為有幫助，餘下不足兩成人認為「一半半」。

被問到促成各方對話先決條件時，最多受訪者選擇的3個條件依次為成立獨立調查委員會（63.8%）、政府全面回應民間五大訴求（41.6%），以及有問責官員下台（38.0%）。青年智庫總監劉鳴煒表示，這次調查與區議會選舉結果，都反映市民對社會狀况憂慮和不滿，亦代表市民渴望見出路，然而對話必須在合適社會氛圍下才可成事，需要政府及社會人士努力。

（反修例風暴）