警半年放萬枚催淚彈 中大衝突當日每分鐘射1.5枚

保安局長李家超昨書面回覆衛生服務界議員李國麟的質詢，表示自6月起，警方使用了約1萬枚催淚彈；局方又列出數量最多的10天（見表），其中以本月12日最多，達2330枚。當日正是民間發動「破曉行動」，中大爆發「二號橋衝突」。

至於單日發射量第二高是國慶日，民間發起多區「三罷」集會，警方使用了1667枚催淚彈。上周日（17日）理大外爆發激烈警民衝突，其後警方圍堵理大，市民翌日發動「營救理大」行動，彌敦道及漆咸道南一帶爆發激烈警民衝突，警方當日用了1458枚催淚彈，是單日第三高。

拘5800人 射19發實彈

投訴1261宗全數調查中

李家超昨在立法會稱，截至本月18日，警方在13宗事件中發射了19發實彈，而截至上周四（21日），警方在大型公眾活動中共拘捕逾5800人，其中923人已被落案控告。截至本月25日，警方投訴警察課共收到1261宗投訴個案，涉及1647項指控，包括「行為不當」、「毆打」（見表）；全部個案尚在調查中。

警福利基金助換「遭起底」車牌

另外，本報接獲消息稱，因應大量警員遭「起底」，其個人資料包括車牌號碼被公開，警隊管理層決定以警察福利基金資助受影響警員換新車牌。根據警隊內部通告，資助範圍包括向運輸署申請新車牌的行政費用560元，以及購置新車牌的支出，資助額最多300元。根據通告，所有自6月9日「踏浪者行動」開始，車牌被「起底」的現職警務人員及文職人員，均符合申請資格。警方回覆本報查詢稱，過去數月多名警務人員的個人資料，包括車輛登記號碼在不同的公眾平台上被公開，對警員及其車輛的安全造成潛在風險，故警隊管理層作出有關決定。

（反修例風暴）