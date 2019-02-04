兩中學生涉藏TATP 稱粉末示威者所贈

明報記者

警方指出，昨午2時許收到馬鞍山一學校職員報案，稱校內懷疑有爆炸品，警方爆炸品處理課到場，消防一度開喉戒備。警方經初步調查，懷疑該些爆炸品為烈性炸藥TATP，實際數量及成分有待檢驗，並以涉嫌管有炸藥拘捕17歲趙姓男子及18歲黎姓男子，案件交由新界南總區重案組第二隊跟進。據悉，被捕二人為該校中四及中六學生，昨曾向老師展示一些白色粉末，稱是早前在示威現場一名示威者給他們的。

向教師展示 警方接報拉人

昨曾到場了解的沙田區議員麥潤培稱，目睹一名穿校服男生被帶走，男生當時曾叫喊自己的名字。麥引述該校駐校社工稱，校方已派駐校社工及律師跟進，事件中無人受傷。

明愛馬鞍山中學昨晚兩度在網頁發聲明，首篇稱因在校內發現不明化學品，為顧及師生安全，校方已即時知會消防到場檢視及戒備，警方其後接獲通知到場協助。由於事件仍在調查，校方暫不評論。校方其後再發聲明，稱有關化學品可能需要較長時間稀釋及清理，為方便作深度清潔，今日停課一天。

學校「深度清潔」今停課

翻查資料，TATP極不穩定，磨擦、陽光照射等因素均可能令其爆炸。今年7月，警方在荃灣一工廈檢獲歷來最多的1.5公斤TATP，拘捕3人，當中香港民族陣綫成員盧溢燊被控「製造炸藥意圖危害生命或財產」，明年1月轉介高院審理。

2015年，警方在西貢蠔涌亞視前廠房拘捕10男女，搜獲可製作TATP的原材料，5男子被起訴，首3名被告其後被判囚26至46個月。

（反修例風暴）