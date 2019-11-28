講師：有同事改卷困校 涉暴動被捕

稱通宵工作未留意新聞

鄒崇銘接受本報查詢時說，理大護理學院一名教職員本月16日晚回學校辦公室通宵改卷，當時未有留意新聞，「因為她所有試卷都（儲存）在辦公室的桌上電腦，所以一定要回校才能改卷」。翌日該教職員從辦公室出來，發現理大一帶發生激烈衝突，校園被警方包圍和施放大量催淚煙，她只能退回辦公室。該名教職員至19日深夜離開校園，被警方以涉嫌暴動罪拘捕。

翻查資料，月初有市民發起「三罷」行動，堵塞多條主要幹道，包括從理大外的行人天橋向馬路投擲雜物，令紅隧封閉；本月17日早上，有市民到場清理路障，與理大內的示威者衝突，警方其後介入，當日早上起理大校內外激烈衝突不斷，警方當晚封鎖理大校園一帶，並要求所有人離開，但離開者會涉嫌暴動罪被捕。

講師斥電郵呼籲指引不足 校方未證實事件

鄒崇銘稱，理大在衝突前曾多次發電郵呼籲教職員和學生「從速離開校園」，但電郵未有清晰說明要何時撤離，他又質疑校方對教職員的指引不足，「僅以電郵形式傳播消息是否足夠呢？校內有警衛在場，為什麼校方沒有要求他們提供任何指示呢？」鄒又批評警方的「圍城」策略荒謬，令大量教職員無法正常工作，亦製造不必要恐慌。本報向理大查詢是否有教職員在離校時被捕及被檢控，以及校方會有何支援，理大表示暫時沒有補充。

（反修例風暴）