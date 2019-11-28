稱搜索未見留守者 校方促警盡快解封 警今入理大蒐證處理汽油彈

警料需時兩天才可解封

理大校方昨晨9時許至中午，再派約100名教職員到校內搜索留守者。行政副校長盧麗華說，教職員按學院分成9小隊，各自在學院辦公室內搜索，約3小時後不見任何留守者，惟看見實驗室及課室受到不同程度破壞，感到非常痛心。副校長（科研發展）衞炳江稱，前日發現的女留守者在傾談期間離開了輔導員，相信她仍留在校內。盧續稱，校方已經做了能做的事，冀警方盡快解封校園，讓校方第一時間開始復修，免影響教學及科研。被問到會否讓警方入校，她說相信入校蒐證是警方其中一個程序，要交由警方回應此問題。

理大昨兩度發表聲明要求政府立即解封校園，鑑於校方已全面尋找留守者，建議警方毋須再採取類似行動。理大亦要求政府相關部門盡快處理校園內所有危險品，包括汽油彈和攻擊性武器等，行動時要以和平和人道方式，保障所有人的人身安全。據了解，理大昨午向警方提交了一個書面報告，其後在晚上以理大信紙向警方發信，稱過去兩周校園被嚴重破壞及遍佈危險品，要求警方處理。理大發言人稱校方並沒有報警。

倘遇留守者 登記拍照日後跟進

油尖警區指揮官何潤勝稱，警方安全小組及刑事偵緝人員會聯同校方代表，於今早進入理大校園處理危險品及攻擊性武器，包括汽油彈及腐蝕性液體，並在場蒐證，盡快將校園交回校方處理。他補充，警方安全小組包括談判小組、爆炸品處理課、傳媒聯絡組、臨牀心理學家、救護及消防代表，暫時不安排防暴警員陪同。消息稱，安全小組有近百人入場，而一起進場、負責檢取汽油彈等蒐證的刑偵人員有數十人。被問到蒐證時若發現留守者會否即時拘捕，何潤勝說會以「醫療優先」處理，登記資料及拍照，日後再跟進。

留守者：不足20人 對警極不信任

昨晚深夜，一名留守者阿邦（化名）現身見傳媒，稱相信校內仍有不足20人，認為現時仍留守的人均對警方極不信任，警方不應踏足理大校園。

香港大學法律學院首席講師張達明昨晨進入理大一個多小時，稱未遇到任何滯守者。他相信隨着紅隧昨日開通，留守者有自己的方法離開，認為無理由再浪費警力圍封校園。他說即使校園解封，亦不希望警方入校，因為在校內蒐證已沒有意思，即使套了指模也不知道指模何時留下，若作刑事檢控，這些所謂證據亦無作用。

明報記者

（反修例風暴）