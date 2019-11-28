醫局「嚴肅跟進」被捕醫護 醫協：白色恐怖

「跟程序無可厚非 惟態度強硬」

該內部電郵由醫管局人力資源主管彭飛舟發出。他表示，作為公營機構員工，醫管局同事務必遵守法律、恪守專業守則；若有同事違法被捕，醫管局將會根據人力資源守則，嚴肅跟進。

馬仲儀回應稱，據她了解，電郵內容源自上周四醫管局大會會議，該會議有政府代表參與，並帶出公務員事務局的信息。她說，根據人力資源守則，若員工涉及刑事訴訟，為免影響其臨牀工作，醫管局可要求停職甚至辭退。她認為，若跟足程序處理無可厚非，但認為醫管局態度強硬，而且與政府「同一口徑」，會對員工造成壓力，「造成白色恐怖，震懾、威嚇，變相打壓員工言論及集會自由」。她亦稱醫護人員應避免違法，但認為以警方現時執法標準，市民「輕易墮入違法圈套」。

教師被投訴 暫調離官校

教協：未有結論下做法堪商榷

另外，公務員事務局長羅智光稱教育局自6月至今，接到4宗涉及官立學校教師涉嫌在社交平台發表仇警言論的投訴，1宗已證實不成立，3宗仍在調查，目前沒有相關人員被着令停職；但為保障學生利益，調查期間其中兩名公務員教師已被暫時調離官校，在局內暫時擔任其他工作崗位。他說，若調查後證實投訴成立及相關人員違反紀律，會根據公務員紀律機制對該人員採取適當跟進行動。

教協會長馮偉華說，教育局在未有結論下把教師調職的做法值得商榷，局方應以學校運作和學生利益為重，而把教師調離教職，學生需重新適應，會影響學習進度。他並指現時對教師的言論要求過嚴，傾向「一刀切」，認為需在教師的言論自由和操守之間取適當平衡。

（反修例風暴）