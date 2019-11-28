羅智光：研公僕宣誓效忠 工會：做法多餘

投訴涉43公僕 「停職極少數」

此外，羅智光回應書面提問時，提及6月至今收到指稱有公務員參與非法集結或暴力活動，或公開發表詆譭一國兩制言論投訴，共涉及43名公務員，已按機制轉交所屬部門跟進。若公務員被調查是否有嚴重不當行為或干犯刑事罪行，或展開紀律、司法程序時，會將有關公務員停職，「現時遭着令停職的人只屬極少數」。

立法會公務員及資助機構員工事務委員會月初通過議案，促請特首林鄭月娥發布行政命令，要求所有公務員宣誓擁護《基本法》、效忠特區政府。羅智光昨稱已着手研究有關議題。多名建制派昨日在立法會要求羅智光交代進展。新民黨容海恩代主席葉劉淑儀提問，特首會否制訂政策、發布行政命令，要求所有公務員宣誓擁護基本法及效忠特區。羅智光回應時提及，現行《宣誓及聲明條例》，特首、主要官員、司法人員等須在獲委任後誓言，當中不包括公務員，亦與基本法104條相符；並稱已研究有關議題，考慮因素包括行政安排抑或修例要求宣誓、宣誓適用對象為所有公務員抑或特定職系、什麼行為構成違反宣誓誓言，以及若拒宣誓後果是什麼。

協會：簽聘任書已表確認遵守則

高級公務員協會主席李方冲表示，《公務員守則》已要求公務員對政府忠誠、保持政治中立，公務員簽署聘任書代表確認遵守有關細則，認為毋須額外向政府宣誓。他並稱宣誓內容、方式、適用對象及如何執行，都會影響士氣，要求盡早諮詢員方代表，未得到共識前不應強推。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭稱，公務員反對聲音多於支持，現時合約上已有類似條款，再做宣誓是「多餘」、只屬形式及姿態。他憂慮若政府要求宣誓，未來高材生未必加入政府，又質疑是否要將基層公務員亦牽涉在內，「未來清潔工人、斟茶遞水都要舉手（宣誓），有什麼意思？」

馬嶽質疑DQ 張達明：難證發假誓

中大政治與行政學系副教授馬嶽稱，現時未有具體內容，若只是形式上要求讀誓辭，相信影響不大，但若之後有查核是否真正尊重、遵守基本法，「是否代表可以DQ公務員、不信你真誠？」

港大法律學院首席講師張達明說，法律上難以證明「發假誓」，因要推斷宣誓一刻該人明知不擁護基本法仍宣誓，「刑事法下很難證明」，故認為有關政策後果並非法律問題，而是政治上會否解僱有關員工。

（反修例風暴）