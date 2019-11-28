尖東食肆生意大挫 冀業主再減租渡時艱

紅磡店舖不能開 東主批警封鎖線廣

位於科學館道的「ET鹽水雞」尖沙嘴店的老闆娘李小姐表示，店舖位處通往紅磡站及隧道巴士的天橋口，人流原本很旺，但警方上周日起圍堵理大，家住油塘的她無法乘搭港鐵或巴士前來，以致上周日至周三沒有開舖。即使上周四起能重新開店，但她指警察在天橋口設封鎖線，「人們見到有防暴警都掉頭走」，生意大挫九成。警察昨日撤走橋口封鎖線，但她說很多人嫌天橋有臭味，以致人流及生意仍未回復平時。

李小姐稱店舖月租4萬多元，業主自10月起已減租一成，店舖收支平衡，但預料11月一定會蝕本，惟店舖持有的牌照不符合申請李嘉誠基金的資格，現只期望業主再減租。她另批評警察故意劃出範圍極廣的封鎖線，圖做出理大滯留者擾民的假象。

尖東「富士山55」麵店的負責人何先生說，早前由於紅磡港鐵站及過海巴士暫停，令生意額減少一半。

示威區受衝擊 業界：見減薪未見裁員潮

香港餐務管理協會會長楊位醒表示，6月至今餐飲業損失達100億至200億元，在示威頗繁地區如油尖旺、銅鑼灣，生意受到較大衝擊，晚市尤其慘淡，其他地區亦因為市民消費意欲轉差而受影響。他說有集團表明要減薪5%，行業暫未見裁員潮，因本身人手已不足，「裁無可裁」。

（反修例風暴）