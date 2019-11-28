憂紓困撥款費時 議員冀循現有資源推措施

立法會財委會明天先審議「撐企業、保就業」撥款項目，其後議程是較爭議的公務員加薪撥款。民主派會議召集人、公民黨立法會議員陳淑莊說，政府緊急推出紓困措施，「（議員）如常照問（問題）」，並重申冀公務員加薪撥款能抽出警隊加薪分開表決。旅遊界立法會議員姚思榮認為，從經濟、就業及紓困方面，議員應目標一致，求同存異，盡快通過紓困措施。

資助安老院本地遊 姚思榮稱作用有限

姚思榮指出，「撐企業、保就業」措施有助中小企，但撥款需時較長，認為政府需多循現有資源推出紓困措施。據悉，近月政府內部要求各政策局構思支援旅遊業的措施，例如資助安老院舍舉辦本地旅行團，讓長者參加一日遊。他說，非政府機構現可申請資助，金額約數萬元，再委託本地旅行社為安老院院友及弱勢社群辦旅行團；稱措施有助提供誘因讓長者或弱勢社群在本地遊及消費，可帶動導遊、巴士、餐飲行業，不過承認作用有限。

勞聯：訪港客減 不少導遊轉行

姚思榮稱，今年6月至8月底共有39間旅行社不續牌或終止旅議會會籍，同時有17間旅行社新成立。他說聖誕與農曆新年屬旅遊旺季，業界觀望市面情况能回復平靜，但如堵路及衝擊公共交通等示威持續，料新年後或有部分旅行社結業。勞聯轄下有旅遊業界及導遊相關的工會，勞聯秘書長周小松表示，近月訪港旅客減少，不少導遊已經無工開，不少人需轉行，部分轉為擔任港鐵的站務及保安工作。

（反修例風暴）