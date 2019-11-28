政府消息：失業率明年或5% 研第四輪紓困 餐飲業：聖誕無改善勢掀結業潮

餐飲業首當其衝，失業率升至6.1%，勞資雙方均稱若示威持續，聖誕市况無改善，料明年農曆新年後食肆有結業潮，或多達千間食肆倒閉。

羅致光：人手缺行業填補後更明顯

根據政府統計處數字，今年8至10月有384.38萬人就業，較7至9月減少1.16萬人，總勞動人口由397.57萬減至396.93萬。8至10月經季節調整的失業率為3.1%，為2017年中以來最高水平，其中餐飲業失業率升至6.1%。勞工及福利局長羅致光昨日說，預計失業率持續上升，勞工處會加強失業配對服務及再培訓課程。他說不少有人手空缺的行業如保安，會開始吸納失業者，料失業率短期有回落迹象，但強調相關行業空缺填補後，失業情况將更明顯。

政府中人：不能只歸咎反修例

2003年SARS時，失業率一度升至8.7%，有政府中人認為目前市况有如SARS，稱內部有評估，如情况無改善，料明年失業率可能升至5%，重災區是餐飲及零售等行業，料不少食肆或商店聖誕後結業。不過，他說不能單一歸咎反修例抗議，因香港經濟本身也疲弱。

餐飲業憂惡化至8% 減聘散工

餐飲聯業協會會長黃家和指出，6月至今有近400間食肆結業，餐飲業於聖誕生意額一般較平日多15％至20%，若社會動盪未平息，生意或反跌30%。他料下月旅客跌幅持續，暫對未來數月不感樂觀，「若12月過不到這關，新年後便會有結業潮」，料屆時會有千間食肆倒閉；如下月市况無突破，料餐飲業失業率將會惡化至7％至8%，雖然行內暫未有裁員潮，但不少已減少聘請「炒散」（散工）。

關焯照：非03年般惡劣

麥萃才：料明年次季3.3％至3.5％

經濟學者關焯照指出，若反修例示威持續，料明年中失業率會升至逾4%，但目前經濟環境非2003年般惡劣，且勞工供應見頂，料部分勞工短缺行業會吸納失業者，相信失業率不會升至03年水平。

浸大財務及決策系副教授麥萃才說，失業率低至2.8%時已近乎全民就業，意味不少工種有空缺，部分失業者如飲食界員工可轉型及被其他行業吸納。他分析，未來失業率會否惡化，視乎相關行業能否吸納低學歷或低技術工種的失業者，及會否有更多專業人士失業，難以轉型。他粗略估算明年第二季失業率會升至3.3%至3.5%，若示威持續，未來或超過3.5%。

勞工顧問委員會勞方委員、勞聯秘書長周小松促請政府加強就業支援服務，助失業工友轉型。他亦認為當失業率上升，其他行業僱主招聘會「相當克制」，料不易吸納失業者。

明報記者

（反修例風暴）

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