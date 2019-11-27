8月「旺角再遊行」 3人非法集結撤控

涉及8月3日旺角衝突的案件分3案提訊。其中銀行文員梁希頴、攝影師李永豪及菲律賓裔迪士尼樂園舞蹈員Jethro Santiago Pioquinto 各獲撤回一項非法集結罪名，當庭釋放；裁判官將於12月6日處理其中兩人的訟費申請。

15歲少年懷雷射筆加控藏械

另外涉10名被告的非法集結罪名一案，將押後明年7月中開審，預審期為23日。同案15歲少年被加控一項管有攻擊性武器罪，控罪指他管有一支雷射筆。同時控方亦修訂廚師劉偉麟的控罪，由阻差辦公改為阻礙公職人員執行職務，又加控一項在公眾地方管有攻擊性武器，指稱他管有鎅刀及三刃摺疊刀。署理主任裁判官嚴舜儀將兩案押後至明年1月23日答辯，其間15歲少年繼續在更生中心服刑。

控方否認口供刪警員編號 官令不得隱去

有辯方投訴，控方提供的文件如警員口供及調查報告中，部分警員編號被刪去，導致辯方難以核對警員身分。控方否認，嚴官下令控方不得隱去警員編號，否則無法辨認證人。

【案件編號：KCCC2064-66/19】

（反修例風暴）