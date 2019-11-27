圍警總男子吐口水囚10月 官斥污穢

過去有36次刑事紀錄的被告吳定邦（43歲）早前承認各一項刑事損壞、非法集結及襲警罪名，案情指，當晚約千名示威者包圍警察總部，被告以索帶將鐵馬繫於側門鐵閘，高級警司麥文禹見狀上前制止，被告隨即站起，拉下口罩，向鐵閘另一邊的警司吐口水；警方清走側門障礙物，包括被告等20多人衝擊警方；被告另再向主入口玻璃幕門噴黃色噴漆。

辯方昨求情時，呈上由立法會議員朱凱廸及陳志全撰寫的求情信。辯方稱，被告父親為退休警察，其父母於被告4歲時已離異，被告由父親照顧；被告11歲至15歲時，曾遭父親的女朋友以鐵鏈鎖着，獲法庭頒下兒童保護令。

就被告吐口水襲警，辯方稱，當時警司踢向鐵閘，被告被踢到左手，感痛楚才吐口水。裁判官香淑嫻接納被告或被踢到，但稱被告隨即踢鐵馬，並以左手拉下口罩，認為被告吐口水及踢鐵馬純為發泄，不滿其「非法行為」被警方阻止。香官稱行為具侮辱和挑釁性，是挑戰執法部門的尊嚴，不可姑息。

官：直接衝擊法治 須判阻嚇刑罰

香官就非法集結罪名判刑時稱，示威者旨在癱瘓警隊部分執行能力，他們直接衝擊法治，旨在製造混亂，須判處阻嚇性刑罰，以儆效尤。

【案件編號：ESCC1903/19】

（反修例風暴）