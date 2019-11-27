英人權監察員被捕：警署有人痛苦嚎叫

警：不評論個案 有不滿可投訴

警方回覆查詢時稱，不評論個別事件。警方重申，一向尊重被羈留人士的尊嚴、私隱和權利，並有一套既定程序處理被羈留人士，確保人員處理羈留人士符合法例和程序上的要求。任何人士如認為受到警方不合理對待，可向投訴警察課作出投訴，該課會考慮相關證據，按既定程序公平公正處理。

據《泰晤士報》報道，Godden及一名女同事本月18日上午，於理工大學對開涉嫌參與暴動被捕，被拘留逾15小時後獲准保釋候查。Godden表示，被捕時他身穿反光背心及佩戴證件，他向警方解釋其工作為合法的人權工作，公司亦是合法註冊，惟警方未有理會。

指警種族侮辱性騷擾

Godden憶述，與女同事被帶到何文田區一警署扣查，與40至50名被捕者同被安排坐在椅上，正面對着警員，其間不能說話；有警員以廣東話對他及女同事作出種族侮辱及性騷擾，亦有警員在被捕者面前進食，其中一名警員將一根不欲進食的香蕉給了他。他說，警署內一個用簾分隔的房間持續5分鐘傳出痛苦「嚎叫聲」，他懷疑有被捕者被警員按在鐵閘上。

嚎叫聲持續5分鐘 疑有被捕者被按鐵閘

Godden表示，警方濫暴及警署內的掙扎聲令人擔憂。報道指出，由6月反修例示威爆發至今，已有逾5800人被捕，當中逾900人遭檢控。而上星期於理大校園內及周邊，約有1100人被捕或被警方登記資料。Godden指出，被捕者中包括大學生、學生記者、急救員及被困學生家長，他認為警方的拘捕行動「非常任意及無差別」（very arbitrary and very indiscriminate）。

（反修例風暴）