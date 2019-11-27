聖誕入境客料跌四成 旅社或減價誘外遊

旅遊業議會主席黃進達表示，受社會運動及中美貿易戰影響，市民聖誕的外遊意欲下降，但暫時長線旅行如北歐等地的影響不多，認為若社會能夠平靜，市民或會想散心。他說，航空公司調整航班後，機位減少，連帶旅行團每團人數都需要減少。黃稱，聖誕節旅行團成團並無問題，旅行社亦會減價吸客，「人頭上希望能夠保持，但銀碼會低」。

黃進達指出，入境數字受影響較深，社會運動下，市况和交通大受影響，即使酒店房價調整會吸引零星旅客，但聖誕非內地旅客旺季，預計入境旅客仍會比去年同期下跌四至五成。

旅遊界立法會議員姚思榮亦表示，今年聖誕假期位處一周的中間，無法連接周末兩日，業界已預期市道會較去年差。入境旅客方面，他期望如未來一兩星期香港回復平靜，12月的入境旅客數字可較10月及11月好轉，但認為不會達到過去高峰，酒店入住率能達去年同期八成，即入住率有七成多已很好。

明年農曆新年亦較往年早，相距聖誕僅一個月，姚思榮指出，市民多於聖誕後才會報旅行團，故期望聖誕後兩個星期社會都可平靜，新年出境數字才有望回升。

（反修例風暴）