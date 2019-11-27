新春花車擬取消 年初一至四嘉年華

明報記者

新上任的旅發局總幹事程鼎一前日與傳媒飯敍時表示，最新旅遊數字顯示，11月首10日訪港旅客人次，較10月同期下跌逾四成，加上旅客消費也下跌，料整體旅遊收益會有相當跌幅；雖然示威活動未停，但旅發局仍繼續籌備活動工作，望刺激短途旅客來港。3項節目包括冬日節、除夕倒數及新春匯演。程表示，上述活動已籌備一段時間，亦是本地重要及標誌性的盛事，會考慮公眾安全及留意社會環境，有相應安排。

旅發局：除夕倒數 研取消高官按鈕儀式

除夕倒數方面，程鼎一說，每年國際傳媒都會拍攝多個國際城市的倒數，包括香港、台北和悉尼等，反問若沒有了香港的倒數畫面會如何？他說不希望取消倒數，正全力籌備，但會以公眾安全為首要考慮，細節未有定案，其中會考慮取消在倒數前由政府高官主禮的按鈕儀式和派對。據了解，過去倒數都有贊助商贊助，如去年交通銀行贊助，但因為旅發局今年已取消多個大型活動而有資源，故今年不用贊助。

旅發局每年農曆新年都舉辦花車巡遊，至今已舉行24年，今年擬作大改動，過去梳士巴利道、彌敦道和廣東道的巡遊或取消，改為4天的新春嘉年華會。程鼎一說，來年為鼠年，是生肖循環之始，加上是花車巡遊25周年，初步計劃由過去初一晚的3小時花車巡遊，改為於年初一至初四的嘉年華會，加入美食元素和大型裝飾擺設等，供市民和遊客拍照「打卡」。

另外，旅發局將於12月11日至2020年1月1日舉辦冬日節，在中環皇后像廣場擺放18米高的聖誕樹，聖誕樹由國際團隊設計，外表呈半透明狀，配以LED燈及霓虹燈帶，市民及旅客更可走進聖誕樹。

旅議會黃進達盼保留巡遊 嘉年華「可接受」

旅議會主席黃進達認為，新春花車巡遊始終是傳統新春活動，期望可改地方舉行而不要取消，認為有特色活動才能吸引遊客。黃進達說可接受以新春嘉年華會代替花車巡遊，因嘉年華氣氛較好，相比花車巡遊只有一晚，嘉年華可連續數天，對遊客來說亦是好事。旅遊界立法會議員姚思榮稱，參與倒數活動多是本地消費者，旅客多數不會因而留在香港過夜，認為影響不大。

（反修例風暴）