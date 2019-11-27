來港監察區選 加國議員：警圍理大逼學生入死角

稱加拿大能做的事有限

趙錦榮於1980年代移民加拿大，上月中當選國會議員。他接受本報訪問時稱，他在選舉期間收到不少國民的電郵和信息，要求他為港人發聲，但他認為加拿大能做的事十分有限。他說，加國內部有赤字問題，而中國停止入口加國肉類，已對國內部分地區構成影響，「係無可避免要engage中國」。他慨嘆保守黨作為反對黨，較難說服執政黨，短時間內難以推出具體措施回應香港情况。他認為反修例示威不是直接的中國問題，而是香港內政，關乎特首林鄭月娥如何運用政治手腕解決。他批評港府處理示威手法完全失敗，「如果在西方民主國家，係一場公關大災難」。

倘加國百萬人上街

「要立即大選換屆」

趙說不認同示威者部分行為，但不認為示威衝突是暴動，「暴動是為了達到一個政治目的，無差別傷害平民、製造恐慌」。他不否認示威者暴力，但認為暴力的前因是政府未有妥善處理政治議題，以及缺乏完善選舉制度作為市民「發泄壓力」的「政治安全閥」。

趙續說，警方使用不合比例的武力對待示威者做法過分，質疑警方圍堵理大示威者是「要逼到學生入死角」。他說運動之初上百萬人上街和平示威，惟對政府的影響近乎零，「如果發生在加拿大定可震撼政府，莫說一個部長或局長下台，而是要立即舉行大選換屆」。他會將在港觀察所得向黨員匯報，並研究美國《香港人權與民主法案》內容，但實際行動仍有待12月國會復會後商討。

明報記者 陳冬綾

（反修例風暴）