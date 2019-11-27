路透指中聯辦換人報道 外交部斥不實

外交部駐港公署重申，香港是「中國的香港」，香港事務純屬中國內政，不管香港局勢如何變化，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

路透：中央不滿中聯辦離地

深圳設基地向習匯報

反修例衝突至今5個多月未平息，路透社引述多名知情人士稱，中央不滿中聯辦無法處理危機，由中央官員包括公共安全、網絡安全、情報人員等組成的跨部門小組於深圳紫荊山莊成立危機管理指揮中心，作為協調及監督香港局勢的基地，由中央領導草擬策略及下達指令。指揮中心於過去多月曾接見特首林鄭月娥及多名特區政府官員、香港警察、商界領袖及親北京政界人士，討論處理香港危機的方法，中心每日都向習近平提交簡報。

報道又稱，中央高層最初希望中間落墨（a middle ground）處理危機，既不接受示威者訴求，也不血腥鎮壓，以免損害香港商業中心地位。不過，報道稱中央不滿中聯辦脫離群眾，長期與富商階層及在港的內地權貴往來，認為有需要改變。報道引述消息人士稱，中央正考慮撤換中聯辦主任王志民。

報道又指出，6月12日警民衝突翌日，國務院副總理韓正曾到紫荊山莊與林鄭月娥會面，林太提出暫緩修例，韓正與中央領導討論後表示同意，林太於6月15日宣布暫緩修例；報道引述特區政府高層稱，中聯辦是在港府宣布暫緩前才得悉。

（反修例風暴）