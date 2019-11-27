楊潔篪：美通過法案損華利益

楊潔篪稱，美國國會不顧中方多次嚴正交涉和堅決反對，通過法案，而香港事務純屬中國內政，任何外部勢力不得干涉，「反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移」，又稱法案嚴重損害中方利益，嚴重破壞香港繁榮穩定。他又說，香港當務之急是止暴制亂，恢復秩序。

美駐華大使籲讓港普選

另一內地官媒中新社報道，外交部副部長鄭澤光25日召見美國駐華大使布蘭斯塔德，就法案提出嚴正交涉和強烈抗議，敦促美方立即糾正錯誤，停止插手香港事務和干涉中國內政，要求美方「立即糾正錯誤，阻止上述涉港法案成法」，並警告「一切後果必須完全由美方承擔」。美國駐華使館發言人向法新社稱，布蘭斯塔德表明深切關注香港情况，美方譴責暴力及恐嚇，但他認為美方相信最好以公平及普及的選舉，讓社會不同政見展現。

內地《人民日報》昨發表署名文章〈止暴制亂的正義之舉乃人心所向〉，批評美國國會通過法案。文章指控香港「暴力犯罪分子有恃無恐，製造多起令人髮指的惡性傷人事件」，稱香港絕不能繼續亂下去。

（反修例風暴）