建制大敗 林鄭：中央無問責 稱不少人投票反暴力 被批裝睡至昏迷

稱早已回應「五大訴求」

林太昨早出席行會前會見傳媒，被問到看到是次區選結果後會否聆聽民意，答應「五大訴求」、正視警察濫用暴力的問題，以及成立獨立調查委員會等。林太回應重申暴力不能解決問題，不斷升級的暴力和激烈示威行動，只會令香港不斷受創。她說，不少選民說希望透過投票展示對暴力的不滿，冀香港盡快能夠回復平靜。

林太在回答英文提問時承認是次區選有很大的政治意味（political dimension），認為市民投票不單選區議員，亦是向政府表達各種不同意見，包括不滿政府施政管治，又或不滿政府仍未處理好當下動盪的局勢和停止暴力。

被問到中央有否因區選結果問責，以及認為自己對建制派大敗要負多大責任，林太稱「並沒有得到中央要求問責的指示」。她說，政府在很多工作上都需要得到「支持政府的政黨和人士配合」，是次變成了反對政府或對政府表示不滿的選舉，「當然對建制派候選人有一定的影響」。她說很高興聽到選舉結果無損建制派人士未來繼續服務市民的初心。

謝偉俊：「文明報仇」好過打人

民主黨立法會議員尹兆堅稱，林太的言論是恬不知恥，批評她是帶來社會撕裂的罪魁禍首，質疑她要拖至何時才肯面對現實。他又說，很多市民透過選舉表達對警暴和制度暴力的不滿，但政府仍採取鴕鳥政策。他強調，市民對「五大訴求、缺一不可」的民意非常清晰，亦要求林太、保安局長李家超和律政司長鄭若驊問責下台。該黨議員林卓廷說，有160萬選民用選票清楚表達不滿警暴，批評林太「裝睡的程度達至昏迷」，斥她眼中無香港人，根本不打算聆聽民意。

立法會議員謝偉俊昨早接受港台《千禧年代》 訪問，他形容今次區選是市民以文明方法「報仇」，用政治方式處理政治問題，稱「用票打人好過用鐵鎚打人」，認為政府應一早考慮換人讓市民「泄憤」。

（反修例風暴）