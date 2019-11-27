林鄭：設獨立檢討委會 對事不對人 批不倫不類 胡志偉：必須查警暴

明報記者

區議會選舉公布結果後，林鄭月娥前日發聲明表示「特區政府一定會虛心聆聽市民的意見，並認真反思」，不少泛民議員都要求政府回應民間「五大訴求」。林鄭月娥昨早出席行政會議前被問到會否讓步，例如成立獨立調查委員會，以避免出現更多暴力；她回應稱，港府正參考其他地區的經驗，特別是英國2011年的發生騷亂事件後成立獨立檢討委員會，檢視社會動盪成因及找出問題。

仿英檢討騷亂 查找成因

林鄭月娥在facebook補充，港府在9月宣布正式撤回《逃犯條例》修訂草案時，已回應了「五大訴求」的第一項，對於其他訴求，她稱早前已提出4項行動，只是因為過去的社會動盪而未能詳細跟進，而該4項行動的其中一項就是要參考英國2011年8月騷亂後成立的「調查騷亂的社區和受害者小組」（Riots Communities and Victims Panel）的做法，展開獨立檢討，而有關檢討是「對事不對人」，希望透過尋找成因，避免重蹈覆轍，加强社會凝聚力。

梁美芬促10日內公布「不宜再拖」

經民聯梁美芬早前建議成立獨立檢討委員會，她昨促請政府珍惜社會現時相對「和平」的機遇，在一星期至10日內宣布委員會更具體細節，「再拖又會有變，不宜再拖」。她說，英國2011年的騷亂調查報告是全面檢視事件起因，不止調查警察，又認為如市民要求只調查警察是「不公道」。

涂謹申：倘無傳召權 難找真相

民主黨涂謹申稱，若獨立檢討委員會檢討範圍不包括調查警察濫權及濫捕問題，委員會又沒有法定權力傳召證人和保障證人說真話的權利，則難以代替依法例成立的獨立調查委員會，亦難以查找真相。他補充，林鄭月娥企圖用獨立檢討委員會魚目混珠，繼續漠視幾百萬港人的意向，「如何對得住香港」。民主黨林卓廷表示會在黨內建議於全港區議會提出設立常設監察警方執法的委員會，在社區層面制衡警暴。

（反修例風暴）