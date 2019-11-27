印尼女記遭射盲 索警身分6周未獲覆

Veby出院後接受「有線新聞」專訪，稱事發當日身穿記者背心及頭盔，在灣仔站行人天橋直播示威，其間聽到身旁有人大喊「請不要開槍，我們都是記者」，惟前方的警察步下樓梯時，突然向他們開槍。Veby說，當時她「看到子彈直射右眼」，倒地後嘗試站起但不成功，沒想過警察會向她開槍。現時重返事發天橋，憶起當日發生的事，她會感到緊張、驚恐及全身顫抖。

稱以港為家 續任記者尋公義

Veby從事記者工作13年，曾採訪印尼示威衝突；現為本地印尼語媒體SUARA副主編，在本地工作達7年。Veby表示，沒因事件後悔走到前線，稱當時是合法做記者工作。她又說香港是她的家，沒想過離開，會繼續擔任記者，尋求公義。

Veby感謝各界關心，又對過去5個月的示威衝突有多人受傷感痛心。Veby早前要求警方披露涉事開槍警員身分，擬民事起訴對方，但等待6星期仍未獲回覆，故未能提出民事起訴，她在個半月前巳申請法援，冀透過法律途徑繼續爭取，並希望藉此鼓勵其他傷者站出來投訴。

（反修例風暴）