特寫：飯堂惡臭鋅盆佈滿蛆蟲 個人用品散落「睡房」

【明報專訊】自警察上周日開始圍堵後，理工大學校園極速變樣，往昔在各大樓穿梭的學生不見了，隨着圍封時間愈來愈長，留守者漸減，並轉而躲起來，路上只見一堆堆黃葉，令校園更添滄桑。飯堂不時飄來惡臭，走入廚房更驚見鋅盆有大量蛆蟲，部分樓層的房間變成留守者的「睡房」，四周散落剃鬚刀、即棄內褲及衛生巾等個人護理用品，另有逾百枚汽油彈繼續在校園「曬太陽」。
無人站崗 逾百汽油彈「曬太陽」
理大校園內的Y座外，已無人「站崗」，只餘下逾百枚汽油彈、小型石油汽瓶仍在「曬太陽」，旁邊有多樽化學物品及白電油，另有一些弓箭擱在地上。記者昨游走校園各處，未見過留守者，只見多名教徒及教職員走訪各樓層尋找散落的留守者。
穿梭各樓層，突然會見到地上有些餅乾碎，不知是否留守者刻意留下的記號，有些枱上仍留着只剩下湯的杯麵；有些房間地上留下軟墊、毛氈，旁邊放了個熱水壺、剃鬚刀、大量樽裝飲品，又有一包包簇新的即棄內褲、衛生巾、乾糧、衣物，就像一間零亂的「睡房」。
「睡房」亂中有序，但校園內已多天無人打掃，飯堂堆積大量廚餘，衛生堪憂。早前有「廚房佬」煮食的邵逸夫樓飯堂，「廚房佬」已離開，飯堂惡臭日益加劇，除了垃圾桶堆滿的垃圾上出現蛆蟲，廚房其中一個鋅盆內的數塊生肉上，有大量蛆蟲蠕動，不但嚇人，且發出濃濃腐臭味。
位於文娛中心的美心飯堂疑因長期通風不良，酸餿味比邵逸夫樓飯堂更烈，碗碟、餐盤被打碎且散落一地，未知何時才有人清理。