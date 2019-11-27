特寫：飯堂惡臭鋅盆佈滿蛆蟲 個人用品散落「睡房」

無人站崗 逾百汽油彈「曬太陽」

理大校園內的Y座外，已無人「站崗」，只餘下逾百枚汽油彈、小型石油汽瓶仍在「曬太陽」，旁邊有多樽化學物品及白電油，另有一些弓箭擱在地上。記者昨游走校園各處，未見過留守者，只見多名教徒及教職員走訪各樓層尋找散落的留守者。

穿梭各樓層，突然會見到地上有些餅乾碎，不知是否留守者刻意留下的記號，有些枱上仍留着只剩下湯的杯麵；有些房間地上留下軟墊、毛氈，旁邊放了個熱水壺、剃鬚刀、大量樽裝飲品，又有一包包簇新的即棄內褲、衛生巾、乾糧、衣物，就像一間零亂的「睡房」。

「睡房」亂中有序，但校園內已多天無人打掃，飯堂堆積大量廚餘，衛生堪憂。早前有「廚房佬」煮食的邵逸夫樓飯堂，「廚房佬」已離開，飯堂惡臭日益加劇，除了垃圾桶堆滿的垃圾上出現蛆蟲，廚房其中一個鋅盆內的數塊生肉上，有大量蛆蟲蠕動，不但嚇人，且發出濃濃腐臭味。

位於文娛中心的美心飯堂疑因長期通風不良，酸餿味比邵逸夫樓飯堂更烈，碗碟、餐盤被打碎且散落一地，未知何時才有人清理。

明報記者

（反修例風暴）