圍堵第10日 理大7隊逐幢尋人 警：待校方確定無人 最快本周解封

尋獲情緒不穩女子 警：沒留守者登記離開

理大團隊昨晨10時至下午4時在校內搜索，理大副校長（科研發展）衛炳江表示，50人團隊分成7隊徹底搜索校內每幢樓，3時許在學生會大樓發現一名成年女子，並非理大學生，他說無法估計校內有否其他人留守，但校內衛生惡劣。理大工程學院院長文効忠補充，發現該女子挨在沙發上，神情疲倦，叫了幾聲亦無反應，後發現她仍有呼吸，但情緒不穩，紅十字會人員為她檢查，理大輔導員則勸她離校。理大發言人隨後回覆，未知該女子有否離校，今早會再派員入校園繼續尋找。警方則確認昨日沒有理大留守者登記後離開。

衛炳江重申，無論成年與否，留守者登記離開校園，不會被即時拘捕。他說一向有與警方溝通，強調沒有解封校園的死線。他又稱，若發現留守者已全數離開，校方下一步應該清走校內的危險品，再之後才清潔校園。

牧師見男子身影 促盡快解封予自行離開

校方團隊離開後，有宗教人士入校。傘城網上教會牧師朱幼成稱，昨午4時許入校「巡樓」，在校園不同角落發現食物，並見到一名男子身影閃過，他嘗試敲門不獲回應，放下名片後離開。他呼籲警察盡快解封理大，讓留守者自行離開。

警方消息人士表示，目前警方仍待校方處理，如校方確認已無人留守，聯絡警方後，警方便可進場蒐證及清除危險品。該消息人士評估，目前留守者非常少，或躲藏隱蔽處，擔心他們有否自殘傾向。他重申，警方希望以和平靈活手法解決理大問題，若所有人已出來，警方便會解封。

紅隧通車或打開逃走缺口 警：能應付突發情况

由於紅隧今晨恢復通車，該警方消息人士表示，這樣或打開理大逃走缺口，但認為校園外圍仍有足夠警力應付突發情况，而事實上留守者亦不多。至於紅隧開通後如何處理快閃堵路，他說暫未有計劃派警員駐守收費亭，認為理大外圍的警力可隨時調動應付；他亦認為短期內再出現快閃堵路的可能並不大。

立法會議員鄺俊宇及教育界議員葉建源昨再到理大，葉稱未找到留守者，相信留守者少，希望清理危險品後，理大盡快開放校園。另外，逾1000名理大校友網上聯署，要求校方及警方公開解封安排，以便校友及有心人作相應協助。

明報記者

（反修例風暴）