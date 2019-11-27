68歲錢大康明年退休 稱無關政治環境

在港長大的錢大康曾任科大、港大首席副校長，2015年9月1日出任浸大校長，昨日宣布明年8月31日後任期結束後退休。他向師生及校友發信，稱決定無關近期政治環境、無關壓力或工作，「其實正因為社會動盪不安，我幾乎改變主意，考慮延期退休。但我的家人反對」、「事實上原因很簡單：我已過了退休的年紀，應該退位讓賢」。翻查資料，八大校長之中，部分年屆退休年齡仍在任，任期至2023年至2024年不等（見表）。

錢大康任內爭議事件，包括2018年普通話豁免試風波，處分兩名「佔領」大學語文中心浸大生（停學）。在反修例風波中，浸大學生會會長方仲賢因買雷射筆被捕，錢8月7日與學生公開對話。一名浸大學生會編輯委員會記者月初被捕，他發信稱會予法律援助。

錢大康昨在信中提到，「過去數月，我們所經歷的跌宕起伏，超越很多人一生的經歷」，最令其感動是同學、同事和校友在面對分歧時，所展現的無比包容和彈性，既關懷他人，也愛護浸大。

學生會質疑涉政治：10年規劃中途退出

他說，大學10年發展策略已穩步落實，是交棒予新一代領導層的最佳時機。浸大學生會會長方仲賢稱，此時決定退休，不可能與政治局勢無關，指錢大康任內以「人才100」招納教授，在浸大新地皮發展中醫、大數據等學科，另籌備重建善衡校園（舊校舍）等，「對浸大未來10年規劃咁有宏願，會不會只做5年便退休？」

方仲賢稱，當大學校長、校董會的立場，「稍為不站在政府立場，便可換血」，政府操控校董會、校長人選，將來校長繼任人定必受政治操控；錢大康任內「失分位」在於無在反修例運動中譴責警暴，但不認為他是「打壓同學」的校長，因錢大康有聽學生意見，包括向學生承諾加強保安。

有幫學生 做不少協調

呂秉權：在風波中角色不討好

浸大新聞系高級講師呂秉權說，錢大康在反修例事件中角色不討好，知悉他在背後曾做不少協調工作，亦有向政府爭取學生權益，但應「增加能見度」，親身到現場處理。浸大校董會主席陳鎮仁稱，已為新任校長人選展開全球招聘，適當時候會公布更多詳情。

（反修例風暴）