800人百小時復修 張建宗稱「奇蹟」 紅隧重開 倘再破壞政府「無計」

收費亭行人天橋亦重開

紅隧經歷堵路、縱火及破壞，史無前例封閉兩周，今晨重開，警方會視乎現場情况，在早上5時起逐步開放連接紅隧的道路。副運輸署長（公共運輸事務及管理）李萃珍表示，紅隧收費廣場的7條自動收費通道及9條人手通道都會重開，但收費亭的八達通收費系統未能完全恢復，要轉用手提式八達通機，預計需多一兩秒時間，而信用卡收費要繼續停用。

此外，兩條行人天橋，以及其中一條行人天橋上的暢運道行車天橋今早亦會重開，副路政署長吳偉強表示，因為兩條天橋曾遭縱火，部分位置「燒通頂」，行車天橋的橋底、橋樑等位置受損，有石屎剝落，仍有待復修，故今日重開後，行人天橋部分位置要以圍網覆蓋，亦會放置大型水馬，而暢運道行車天橋會封閉中間一條行車線，其餘兩條行車線重開。不過路政署昨晚10時36分發出新聞稿，指道路開通需視乎現場實際情况，呼籲市民今早留意最新交通消息。

警方消防紅隧一帶部署

張建宗表示，警方今日會在紅隧一帶適當部署。他說，警方事前有就紅隧重開做風險評估，認為重開是安全，但若有示威者再破壞紅隧，政府亦「沒有什麼可以做」，稱「全社會都要譴責這些破壞行動」。署理消防處副處長楊恩健表示，消防處會在紅隧港島及紅磡兩邊入口的策略性位置，各派駐兩輛消防車及一輛救護車，以應付隧道內的緊急事故。

張建宗又稱，政府由上周四開始動用800人、花了100小時復修紅隧，在附近一帶清理了42公噸垃圾，又派出多輛洗街車清洗地面，「半小時的破壞要兩個禮拜通宵達旦去做（復修）」。他說，能令紅隧可以提早重開是「奇蹟」，原本預計收費亭的電子設備在一兩周內難以找齊、未能同步重開，故一度考慮紅隧暫時免費，其後機電署連夜找到所有電子儀器，讓收費亭可同步重開。

早前理大一帶爆發激烈衝突，警方放了大量催淚煙，李萃珍表示，隧道管理公司已清洗隧道內的牆身和馬路，亦已檢查隧道內的抽風系統、空氣監測設備等，監測的讀數合乎標準。副食環署長（環境衛生）黃淑嫻稱，署方在油尖區出動洗街車40車次，可清洗走殘留的化學物。

巴士線復常 紅磡站A及D出口重開

隨着紅隧重開，紅隧收費廣場兩邊的巴士站亦會同步重開，原本途經紅隧的巴士路線，包括早前改經東隧的9條巴士線，今日恢復正常服務。港鐵紅磡站通往紅隧收費廣場的A及D出口今日重開。因紅隧封閉，政府日前安排兩條免費渡輪航線，來往九龍城至灣仔，以及紅磡至灣仔，張建宗稱兩條航線每日約有8000至9000人次乘搭，隨着紅隧重開，免費渡輪會提供服務至本周五晚結束。

學者料3隧道流量會復常

本身是的士司機的汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠說，自從紅隧封閉，繁忙時間從東隧過海塞車時間長達1小時，「一個字：『慘』，遇到要過海的乘客都會皺眉」。他說，除非乘客特別要求，否則即使紅隧今日重開，仍會再觀察一下會否塞車，才決定是否行紅隧。

香港運輸研究學會資深會員熊永達估計，紅隧重開後3條隧道的交通流量會回復以往一樣，紅隧仍會繼續擠塞，東隧和西隧近日的擠塞情况可望紓緩。

明報記者

（反修例風暴）

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