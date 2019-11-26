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2019年11月26日星期二
泛民贏85%議席：民意海嘯 胡志偉促回應社會訴求 林鄭稱聆聽反思
主導區會 欲檢視慶回歸等撥款
料盡攬117席特首選委 添「造王」籌碼
外交部：止暴制亂是港最緊迫任務
區會新版圖
建制大敗牽連超區 僅民建聯夠提名 料跨黨協調多一名單 郭偉强謝偉俊或成人選
民主派奪17區主導權 無當然議席未取離島
失部分新屋邨議席 建制守住「富貴區」
國際傳媒當要聞 稱如「公投」施壓中央
藍田選區逾百問題票 民主派馮德森贏變輸
民建聯十選一勝 新民黨全軍盡墨
民建聯領導鞠躬道歉 李慧琼辭主席獲挽留
葉劉否認新民黨「亡黨」 續做地區工作
工聯會29席變5 稱選舉不公「黑色恐怖」
自由黨取5席 經民聯勝3
民主黨91席成最大黨 未忘07慘敗
公民黨取32席 兩新丁勝雙料議員
新同盟20人僅一敗 工黨7人全勝
「區內求變」 素人雙殺梁福元父子 131人勝選 稱頂光環更要貼地
4當選者具傳媒背景 牛下李詠珊：僅慘勝
敗4屆議員陸頌雄 王百羽「歸功」警方
2019區議會選舉當選者一覽
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2019區議會選舉當選者一覽
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【明報專訊】（請看附圖）
（2019區選）
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泛民贏85%議席：民意海嘯 胡志偉促回應社會訴求 林鄭稱聆聽反思
主導區會 欲檢視慶回歸等撥款
料盡攬117席特首選委 添「造王」籌碼
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