敗4屆議員陸頌雄 王百羽「歸功」警方

【明報專訊】「今次的區選看到香港人真的『We Connected』」，剛從工聯會雙料議員陸頌雄手中奪得天水圍天恆區議員席位的王百羽，強調英文的過去式，表示香港「已經」連結起來。他說，天水圍過去幾個月多次經歷「催淚彈放題」，令街坊抗爭意識覺醒，連成一線。王百羽說，除了土生土長香港人，一些新移民、少數族裔亦願意投票發聲，選舉日更有南亞裔小朋友在邨內邊跑邊高叫「王百羽，加油！」
選舉日獲少數裔打氣
今屆區選建制派重創，其中多名雙料議員更被「素人」奪去議席，何君堯、鄭泳舜、麥美娟等紛紛落馬。一直被視為建制票倉之一的天恆，民主派獨立候選人王百羽以6004票大勝得3731票、已任區議員16年的陸頌雄。
天水圍10多個選區均由民主派當選，王百羽說天水圍能「翻盤」，「歸功」於警方，除因多次「催淚彈放題」影響民居，警方於天水圍警署外粗暴拘捕一名女士亦令街坊不滿。
指贏選舉最和理非
王認為，投票是所有抗爭方法之中最和平理性非暴力，且更屬政府體制內的抗爭，「100萬人、200萬人遊行不得政府認受，政府認為非正式統計，無準確性；但投票政府亦有角色，有選民登記、投票、點票，所有程序有紀錄，可（以選票）切實告訴政府，市民需要什麼」。王說，整區有不同光譜的民主派代表，未來會互相交流，在天水圍維護公道、良知。
王說，選區除土生土長港人，一些新移民、少數族裔亦願出來投票，有居民更因區選了解少數族裔可操流利粵語，減少芥蒂。未來4年，他承諾會為少數族裔設立一個地方供祈禱，又建議設棒球場增社區設施。而天水圍北一直以來的交通問題亦是他的工作重點。
至於過去曾出現民主派大勝後無以為繼，王百羽指出，要教育居民「改變是要先由自己出發」，與政府諮詢架構中的區議員角色「二人三足」，而非「區議員為他們工作」。他希望街坊明白選票可讓他們選出一個拍檔，而不是為得到「蛇齋餅糉」的眼前利益。