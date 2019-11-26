敗4屆議員陸頌雄 王百羽「歸功」警方

選舉日獲少數裔打氣

今屆區選建制派重創，其中多名雙料議員更被「素人」奪去議席，何君堯、鄭泳舜、麥美娟等紛紛落馬。一直被視為建制票倉之一的天恆，民主派獨立候選人王百羽以6004票大勝得3731票、已任區議員16年的陸頌雄。

天水圍10多個選區均由民主派當選，王百羽說天水圍能「翻盤」，「歸功」於警方，除因多次「催淚彈放題」影響民居，警方於天水圍警署外粗暴拘捕一名女士亦令街坊不滿。

指贏選舉最和理非

王認為，投票是所有抗爭方法之中最和平理性非暴力，且更屬政府體制內的抗爭，「100萬人、200萬人遊行不得政府認受，政府認為非正式統計，無準確性；但投票政府亦有角色，有選民登記、投票、點票，所有程序有紀錄，可（以選票）切實告訴政府，市民需要什麼」。王說，整區有不同光譜的民主派代表，未來會互相交流，在天水圍維護公道、良知。

王說，選區除土生土長港人，一些新移民、少數族裔亦願出來投票，有居民更因區選了解少數族裔可操流利粵語，減少芥蒂。未來4年，他承諾會為少數族裔設立一個地方供祈禱，又建議設棒球場增社區設施。而天水圍北一直以來的交通問題亦是他的工作重點。

至於過去曾出現民主派大勝後無以為繼，王百羽指出，要教育居民「改變是要先由自己出發」，與政府諮詢架構中的區議員角色「二人三足」，而非「區議員為他們工作」。他希望街坊明白選票可讓他們選出一個拍檔，而不是為得到「蛇齋餅糉」的眼前利益。

（2019區選）