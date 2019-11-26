4當選者具傳媒背景 牛下李詠珊：僅慘勝

李詠珊說，當初參選只為反對自動當選，後來愈來愈多街坊幫忙，開始有信心勝出，預想勝算為一半半，但看到投票率高，曾以為與對手距離會更大，最後她得票3962，比對手多258票。 她認為，區選結果是明年立法會選舉的指標，「能夠見到他們（建制派）一call票，基本盤可以這麼多」。

稱已無中間派 促政府正視

李詠珊認為，民主派在選舉勝出，並不會讓社會變回平和，反而強大民意展現出來，市民投票意向清晰，認為再無中間派，指政府需正視這民情。有見今次勝出民主派人數眾多，相信政府不會敢再找藉口DQ區議員。

民主派在選舉連番報捷，惟李詠珊認為，選舉勝出只是第一步，未來4年政績才最重要，希望能與其他民主派當選人合作，打政治牌議題之餘能有紮實社區工作。

另有兩名前記者勝出，包括屯門富新李家偉及沙田新一城黃文萱。李家偉當選後與區內11名素人聯署，要求警方釋放被困理大的示威者。而在灣仔大佛口勝出的梁柏堅，近日以網媒記者身分留在理大。

（2019區選）