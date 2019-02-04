「區內求變」 素人雙殺梁福元父子 131人勝選 稱頂光環更要貼地

昨日凌晨各票站民主派紛紛報捷，「我當時仍半信半疑，是否『報喜不報憂』？」十八鄉中選區當選人方浩軒，等待結果時心情忐忑，最後他以近1600票之差距把角逐連任的梁明堅「拉下馬」。方浩軒原先評估贏面「五五波」，因選舉前夕拉票「民情時冷時熱」。

交通急需理 擬辦公民吹水會

另一「動元十八」成員司徒博文更「打大佬」，挑戰鄉事元老梁福元，並終以300多票差距勝出。該區多年由鄉事派把持，司徒的選情一直不被看好，但他說感到居民有意求變，並反映區內交通接駁、馬路擠塞「問題好多年無處理過」；而近年元朗多個大型樓盤落成，村巴接駁、屋苑法團、業委會事務都急待跟進，「大家渴望一個『村外人』幫手發聲」。

指「村外人」感區會側重鄉務

二人說並非刻意攻梁福元父子，方浩軒又稱，「平心而論，鄉事派中梁氏父子表現不算最差，因在議會完全無影的鄉紳大有人在」，但有「村外」人會覺得，現在元朗區議會似乎太多側重於鄉村事務，想有改變。

打着「素人」旗號當選，「光環」盛載厚望，23歲的方浩軒及28歲的司徒博文同說不敢掉以輕心，強調要更「接地氣」，期望抹走「素人、泛民不擅長做地區工作」印象。

連桷璋勝黃碧嬌：將勤補拙

除鄉事派議員「墮馬」外，多區區議會主席也席位不保。其中現任大埔區議會主席民建聯黃碧嬌2003年起先後出任「宏福」、「廣福及寶湖」區議員，今年迎來前廣告人連桷璋挑戰，黃碧嬌終以近千票差落敗。廣福及寶湖當選人連桷璋說不認為自己戰勝「巨人」，稱對手在大埔區盤踞多年，但了無政績，「不會牢不可破」。

不過連桷璋也承認，部分地區工作如屋苑法團事務非自己所長，「唯有將勤補拙」刨熟相關法例；另他亦擔心與其他泛民陣營合作關係，「大埔區議會是『全黃』，但有泛民政黨，也有素人，光譜很寬，如何同行也是考驗」。

明報記者

（2019區選）