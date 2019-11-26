新同盟20人僅一敗 工黨7人全勝

熱血公民社民連人力「零的突破」

新民主同盟派20人參選，取得19席，唯一女將林淑菁擊敗民建聯雙料議員劉國勳。林稱不少街坊均出盡全力相助，「希望可以成功打大佬」，認為選舉是港人對政府暴政說不的結果。

該黨輪任召集人、西貢區議員呂文光昨在記者會帶領黨友鞠躬謝票，認為區議會變天是承接反修例運動，認為政府要回應五大訴求，不能再視若無睹。

民協同樣取得19席，主席施德來稱，選舉中建制派票數亦上升不少，強調民主派要珍惜得來不易的機會，做好地區工作；他盼日後區議會可直接表達民意，票多在社區做民調、公投。

工黨7人出戰全勝，該黨稱感謝港人以選票表達追求民主、五大訴求的決心，更讓民主派在各區議會取得過半議席，革新地區政治，真正光復社區。

熱血公民、社民連及人民力量今次亦在個別選區有進帳。社民連成員、民陣召集人岑子杰在沙田瀝源選區勝出；曾任區議員、敗選兩屆的曾健成亦在東區樂康選區成功「復仇」，以3563票勝選，闊別8年後重返區議會。

（2019區選）