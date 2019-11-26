民主黨91席成最大黨 未忘07慘敗

胡志偉籲謙卑 做好民生民主工作

民主黨有候選人打敗立法會議員何君堯、北區區議會主席蘇西智等建制派強勁對手。民主黨選舉委員會主席李永達說，已叮囑各候任議員「有很大責任為社區、為香港民主運動工作」。他強調票數每屆都會變化，籲勿因當選而驕傲，「03年我們曾贏大仗，07年卻又變差」。對於來年立法會選舉會否感樂觀，李永達強調市民支持並非「老奉」，認為今次投票率為史上最高，相信市民有很大期望，目前要先做好基礎，才能再要求市民支持。

至於一眾候任區議員當選後的工作，胡志偉形容地區層面可做的事情相當多，包括參與地區管理諮詢委員會等；而區議會可作為政治表述平台，「若18區區議會講的是另一套，（政府）應用相同比例回應？」他稱未來會與黨員就作為民意與政府之間橋樑等事宜作交流。

被問到今屆甚多素人當選，會否憂慮未來合作出問題，胡志偉稱與他們要更多交流、理解，並分享經驗，認為在民主派主導的政治平台，若運用得好，民主派實力將進一步壯大。

汲撞區教訓 冀放下歧見

在沙田帝怡選區，民主黨劉青因與沙田區政謝潔泳「撞區」，最終民建聯林港坤漁人得利當選。胡志偉不點名稱有個別選區未能協調候選人，有深刻教訓，強調應盡力協調，亦盼盡一切努力解決過往恩怨，形容未來最重要是放下歧見。

（2019區選）