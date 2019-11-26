葉劉否認新民黨「亡黨」 續做地區工作

【明報專訊】新民黨派出28人參選，全數落敗，選前10席全數「清袋」。新民黨主席葉劉淑儀否認選舉失利等同「亡黨」。她說該黨候選人在各區平均得票率為39.4%，與建制派整體得票率相若，其中多個選區的候選人得票創新高，反映獲不少市民支持。她說選前已對結果不感樂觀，「但輸這麼多是有點詫異」，至於她會否辭去主席之位，則交由黨員大會決定。
稱田北辰撐獨立調查亦輸
葉太說，社會氣氛平和一向對建制派選情有利，近月警民衝突令很多市民感憤怒，作為支持政府的建制派難免不受選民歡迎，選舉結果亦反映市民對政府很不滿。對於她支持警隊執法的立場有否影響選情，她說，不是支持成立獨立調查委員會的候選人便能取得議席，並點名提到前黨友、實政圓桌立法會議員田北辰，稱他公開反對修例、亦主張成立獨立調查委員會，反問：「點解（田北辰）又落敗？」
葉太形容今屆區選政治化、立法會化，選民根據政治議題投票，而非按候選人的地區工作表現，「令很多地區工作非常紮實的區議員落敗」。她說，新民黨候選人在康山、康怡、太古東、海怡西等選區的得票都破紀錄，不認為失落所有議席等同「亡黨」，她又說，凡是民主選舉必然出現鐘擺效應，「無一個執政黨可一直執政」，強調雖然沒有任何地區議席，該黨亦不會放棄地區工作。