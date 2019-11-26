葉劉否認新民黨「亡黨」 續做地區工作

稱田北辰撐獨立調查亦輸

葉太說，社會氣氛平和一向對建制派選情有利，近月警民衝突令很多市民感憤怒，作為支持政府的建制派難免不受選民歡迎，選舉結果亦反映市民對政府很不滿。對於她支持警隊執法的立場有否影響選情，她說，不是支持成立獨立調查委員會的候選人便能取得議席，並點名提到前黨友、實政圓桌立法會議員田北辰，稱他公開反對修例、亦主張成立獨立調查委員會，反問：「點解（田北辰）又落敗？」

葉太形容今屆區選政治化、立法會化，選民根據政治議題投票，而非按候選人的地區工作表現，「令很多地區工作非常紮實的區議員落敗」。她說，新民黨候選人在康山、康怡、太古東、海怡西等選區的得票都破紀錄，不認為失落所有議席等同「亡黨」，她又說，凡是民主選舉必然出現鐘擺效應，「無一個執政黨可一直執政」，強調雖然沒有任何地區議席，該黨亦不會放棄地區工作。

（2019區選）