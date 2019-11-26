民建聯領導鞠躬道歉 李慧琼辭主席獲挽留

政府拖累？ 李：我們做得不夠好

李慧琼稱，市民透過區議會表達聲音，除民建聯外，政府都聽到，政府要檢討過去數月處理反修例風波的不足；過去5個月社會動盪、暴力不止，理解市民不滿現况，對前景感擔心，民建聯尊重和接受選舉結果。被問到是否受政府表現拖累，她說不希望找藉口，「是我們做得不夠好，會謙卑檢討，敗選是綜合的原因」。被問到敗選後會否轉為支持成立獨立調查委員會，她說之後會公布總結結果，目前會先團結支持者。至於日後與政府的關係會否改變，以及誰人出戰明年立法會選舉「超級區議會」，李慧琼說「一系列問題會反省、反思、檢討」，「輸了選舉，但不會輸了初心」。

民建聯出戰區選的領導層大部分落敗，李慧琼在土瓜灣北僅以343票之微險勝社民連梁國雄，成功連任，張國鈞、周浩鼎、陳學鋒3名副主席全敗；其他雙料議員中，鄭泳舜、劉國勳都被拉下馬，柯創盛以187票之微險勝人民力量譚得志。

中委：所有人有責任 政府最大

張國鈞說，中委一致希望李慧琼留任黨主席，帶領該黨面對挑戰，盡快令社會回復安寧，解決香港目前困局。該黨有中委稱，今次大敗所有人都有責任，而政府責任最大，認為只將責任放在李慧琼身上不公道；他們也希望由有領導能力的人帶領民建聯重整旗鼓。

（2019區選）