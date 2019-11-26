國際傳媒當要聞 稱如「公投」施壓中央

【明報專訊】多家國際主流傳媒的網上版昨日都將香港區選結果放在首頁顯要位置，內容大意都是香港選民變相公投支持示威和民主派向香港和北京中央政府施壓。
美國《紐約時報》網頁版將香港區選結果放在「二條」位置，標題為〈選民踴躍投票 香港民主支持者大勝〉，文章旁附有香港選區黃色和藍色議席分佈版圖，稱年輕人出來投票是民主派大勝主因。報道指出，今次選舉被視為一次公投，七成投票率反映雖然近期示威轉趨暴力，但民眾繼續支持民主運動，而選舉結果明顯是表達對北京和親北京派的不滿。報道稱，選舉結果將增加中央對處理香港動盪的挑戰，甚至令內地更憂慮是否容讓港人擁有更大權利去選擇政府。
華郵：以選票表明建制需為動盪負責
另一美國大報《華盛頓郵報》在網站首頁中央報道香港選舉結果。報道稱香港民主派大勝是對示威運動的認同，選民以此表明建制派要為香港過去幾個月的動盪負責。同在首頁中央報道香港區選的《華爾街日報》稱，選民在這場公投中展示對示威運動的強大支持，亦為政府帶來重大挫敗。
CNN評論：和平投票證示威者能自控
美國有線新聞網絡（CNN）與英國廣播公司（BBC）均以頭條報道香港區選，其中BBC形容民主派在區選贏得史無前例的進帳，駐中國特派員Stephen McDonell稱，結果將令香港特首林鄭月娥受壓，要聆聽示威者訴求。CNN則將評論文章放作頭條，題為〈香港人展示的不止是不滿的深度，也展示力量〉，稱個去一個周末相對和平，顯示示威者有能力自我控制，現在問題是政府會否聆聽選民聲音。
英國《泰晤士報》以〈泛民壓倒性勝利羞辱北京〉為題，稱香港民主黨派大勝親北京者，顯示選民大力支持反北京示威。
（2019區選）
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