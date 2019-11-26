國際傳媒當要聞 稱如「公投」施壓中央

美國《紐約時報》網頁版將香港區選結果放在「二條」位置，標題為〈選民踴躍投票 香港民主支持者大勝〉，文章旁附有香港選區黃色和藍色議席分佈版圖，稱年輕人出來投票是民主派大勝主因。報道指出，今次選舉被視為一次公投，七成投票率反映雖然近期示威轉趨暴力，但民眾繼續支持民主運動，而選舉結果明顯是表達對北京和親北京派的不滿。報道稱，選舉結果將增加中央對處理香港動盪的挑戰，甚至令內地更憂慮是否容讓港人擁有更大權利去選擇政府。

華郵：以選票表明建制需為動盪負責

另一美國大報《華盛頓郵報》在網站首頁中央報道香港選舉結果。報道稱香港民主派大勝是對示威運動的認同，選民以此表明建制派要為香港過去幾個月的動盪負責。同在首頁中央報道香港區選的《華爾街日報》稱，選民在這場公投中展示對示威運動的強大支持，亦為政府帶來重大挫敗。

CNN評論：和平投票證示威者能自控

美國有線新聞網絡（CNN）與英國廣播公司（BBC）均以頭條報道香港區選，其中BBC形容民主派在區選贏得史無前例的進帳，駐中國特派員Stephen McDonell稱，結果將令香港特首林鄭月娥受壓，要聆聽示威者訴求。CNN則將評論文章放作頭條，題為〈香港人展示的不止是不滿的深度，也展示力量〉，稱個去一個周末相對和平，顯示示威者有能力自我控制，現在問題是政府會否聆聽選民聲音。

英國《泰晤士報》以〈泛民壓倒性勝利羞辱北京〉為題，稱香港民主黨派大勝親北京者，顯示選民大力支持反北京示威。

（2019區選）