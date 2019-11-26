失部分新屋邨議席 建制守住「富貴區」

取啟德兩席 輸32票失水泉澳

於九龍城一些較多新移民、被形容為建制派傳統票倉的選區，建制派均能守住︰如包括啟晴邨的啟德北選區，由經民聯梁婉婷以54%得票率勝選；包括德朗邨的啟德東選區，亦由經民聯何華漢以59%得票率奪得議席。而在一些新落成公屋，建制派亦有斬獲︰於2015年竣工的安達邨（安達選區）及2017年入伙的安泰邨（觀塘安泰選區），分別由民建聯候選人許有為和公屋聯會候選人林瑋取得議席。

然而，在反修例風波氣氛下，一些較多新移民聚居的新公屋區，建制派卻未能按預期取得議席。如2015年始入伙的水泉澳邨，工聯會鄧家彪以32票之差敗於沙田區政盧德明；去年才入伙的迎東邨（包括於東涌北選區）及滿東邨（滿逸區），兩區議席均由非建制候選人取得。

另外，建制派亦取得個別包涵私樓及豪宅的「富貴區」議席。在東區、包括私樓康蕙花園及惠安苑的柏架山選區，民建聯李清霞以52%得票率勝出；在豪宅林立的九龍站選區，民建聯孔昭華勝出；涵蓋OASIS KAI TAK、啟德1號的土瓜灣中及南選區，議席由前自由黨青年團團長、報稱獨立的張景勛取得。

自由黨取5席 皆為富貴區

自由黨區選成績未如理想，但該黨取得的5席都屬「富貴區」，其中在中西區山頂、灣仔渣甸山、南區海灣選區更分別多對手逾千票勝出。其餘兩席分別在九龍城區九龍塘選區及東區寶馬山。

（2019區選）