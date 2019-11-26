民主派奪17區主導權 無當然議席未取離島

【明報專訊】民主派整體議席數量過半，18個區議會中，除離島區因當然議員數量較多而令泛民無法過半外，其餘17個民主派都佔過半議席，意味新一屆區議會中，17個區議會都由泛民主導，極大機會囊括該17個區議會的正副主席，打破現時全由建制派壟斷的局面。成功在大埔富明新選區連任的新民主同盟關永業，昨已表明有意角逐大埔區議會主席。
灣仔觀塘九龍城 3「紅區」極少數變過半
民主派在13個區議會均取得逾八成議席，在黃大仙更全取25席，在中西區、東區、大埔和沙田取九成以上議席；大埔共有21席，包括兩個當然議席，上次選舉民主派只取6席，今次泛民則一舉全取民選19席。
民主派比例稍遜的區議會為傳統「紅區」，包括灣仔、觀塘和九龍城，但成績亦不差；泛民在前兩者佔七成議席，在九龍城區則佔六成，均由上屆佔極少數，變成取得過半數的主導權。
離島民選議席 泛民十取其七
值得留意的是，民主派在灣仔區13席中取得9席，由素人組成的聯盟「灣仔起步」就一舉包攬6席，成績斐然。屯門區11名素人自組聯盟參選，最終9人勝出。在東區，被居民稱為「柴小杏」的柴灣、小西灣及杏花村共12個議席，由民主派全數奪得。
離島區議會的民主派未能過半，事實上10個民選議席中，泛民已取得7席；但建制派取得其餘3席，加上由鄉委會主席擔任的8個當然議席，令離島區成為唯一繼續由建制派主導的區議會。